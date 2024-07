Le Port : le rugby à sept en fauteuil à l'honneur

Ce mercredi 17 juillet 2024, la structure d'accueil Case oxygène en partenariat avec l'association 974 Action, ont mis en place une matinée Rugby à sept en fauteuil, au complexe Oasis de la ville du Port. Le public et plus particulièrement les jeunes des quartiers de la Rivière des Galets, ont assisté à l'événement grâce à Farfar et l'AMAFAR, associations d'accompagnements des familles réunionnaises (Photos : 974 Action)

La "Case oxygène" s'encre dans le territoire par l'entraide qu'elle apporte aux jeunes en situation de handicap. Son rôle est d'amener ces jeunes handicapés vers une autonomie, en passant par des ateliers créatifs, ludiques, culturels et sportifs.

Avec le soutien du service des Sports de la ville du Port, l'association a donc proposé la matinée inclusive sur le thème du rugby à 7 en fauteuil. Cette initiative sportive a été lancée sur l'île depuis un an, par l'organisme 974 Action et le Comité sports pour tous île de La Réunion.

- Un moment de partage -

Accompagnateurs et jeunes se sont familiarisés aux règles du rugby à 7 sur les Wallaby : nouvel engin de sport spécialement conçus pour cette activité.

L'ancienne internationale de rugby originaire de La Réunion, Cyndia Mansard, s'est rendue disponible pour un moment d'échange.

Pendant deux heures, le public a pris plaisir en faisant du sport et en portant une attention sur le côté santé.