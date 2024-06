Le Port : une marche collective pour la santé mentale

Ce dimanche 9 juin 2024, à l'occasion du Psychodon, une marche collective pour la santé mentale est organisée au Port à partir de 10h30. Ce rendez-vous se retrouve dans plus de 30 villes françaises et fédère diverses organisations du monde associatif. "C'est l'occasion pour les acteurs de la santé mentale et les personnes concernées directement ou indirectement par des troubles psychiques (troubles anxieux, dépression, burn-out, bipolarité, TOC, schizophrénie...) d'échanger et de se mettre en mouvement", confie l'association Balise Psy, soutien de l'événement (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cette année, la mairie du Port soutient également cette initiative nationale pour la première fois à la Réunion.

Le départ de la marche se fera depuis le Parc Boisé, à 10h30; pour une durée d'une heure. L'événement se clôturera par un moment de partage avec un pique-nique.

Un appel aux dons sera lancé pendant le week-end du Psychodon le samedi 8 et dimanche 9 juin.

- La santé mentale en chiffres -

- 12 millions de personnes concernées en France, soit 1 personne sur 5

- 10 à 20 ans d’espérance de vie en moins pour les personnes touchées

- Une tentative de suicide toutes les 3 minutes en France

- 3 personnes sur 10 touchées en France ne sont pas soignées

Le gouvernement a lancé une pétition cette année et souhaite faire de la santé mentale, une grande cause nationale 2025.