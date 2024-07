Le Port : réglementation de la circulation en raison de la Fête Nationale

Dans le cadre de la cérémonie de la Fête Nationale organisée par la commune du Port, prévue le 14 juillet 2024 dans le jardin de l'église Sainte Jeanne d'Arc, la circulation sera modifiée dans certaines rues de la ville dès le samedi 13 juillet. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville du Port. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le samedi 13 juillet de 7h à 11h, la circulation des véhicules terrestres à moteur, à l'exception des véhicules dûment autorisés et des véhicules de secours, sera interdite sur :

- la rue Léon de Lépervanche, portion comprise entre les rues de la République et du Général Emile Roland,

- la rue Chanoine Murat, portion comprise entre l'avenue de la Commune de Paris et la rue Jeanne d'Arc.

Le samedi 13 juillet à 20h au dimanche 14 juillet à 11h, le stationnement des véhicules terrestres à moteur, à l'exception des véhicules dûment autorisés et des véhicules de secours, sera interdit sur :

- la rue Léon de Lépervanche, portion comprise entre les rues de la République et du Général Emile Roland

- la rue Chanoine Murat, portion comprise entre l'avenue de la Commune de Paris et la rue Jeanne d'Arc.

Les usagers devront se conformer à la signalisation temporaire mise en place à cet effet.