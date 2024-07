Le Port : un village et des animations pour animer le festival

La ville du Port organise son festival de jazz du 1er au 4 août 2024. Au programme 20 concerts dont 12 gratuits, des artistes locaux et internationaux, 5 scènes et 1 village du festival. Installé au cœur du festival, au square Pierre Sémard et à la place des Cheminots, le village sera ouvert les 2 et 3 août de 16h à 21h et proposera des animations, des démonstrations, des initiations et un espace restauration. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville du Port (Photo : sly/www.imazpress.com)

Plus d'infos sur https://www.jazzdannport.re

INFOLINE : 0693 307 817