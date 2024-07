Les athlètes portois ramènent 13 titres de champion de France

Les athlètes portois de l’Athlétisme USPG reviennent des championnats de France sport adapté jeunes et seniors avec 13 titres de champion et 3 de vice-champion à l’issue des épreuves qui se sont déroulées entre le mardi 18 et samedi 22 juin 2024. Nous publions le post de la ville du Port ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Au championnat jeune, Tony Pausé remporte l'or au triple bond, au 200 mètres et au 400 mètres. Valentin Lauret décroche le titre de champion du lancer du poids et du javelot.

Du côté du championnat senior, Cedric Lapierre rafle les médailles d'or en lancer de poids, de disque, de javelot et au relais 4x100 mètres (avec Saint-Denis)

Nelson Turpin est médaillé d'or au 400 mètres, en saut en longueur, et au 4x100 mètres et se contente de l'argent au 100 mètres

Stelli Quesaidi, est titré au lancer de disque et décroche l'argent au lancer de poids et de javelot.