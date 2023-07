RunBall 2023 : un camp d’entrainement au Port

Depuis lundi 3 juillet 2023 la ville du Port s’est transformée en capitale du basket-ball. Pour la septième édition du RunBall, 270 jeunes U13 et U15 (exceptionnellement des U11) dont un groupe de basketteurs de Mamoudzou participent à ce camp d'entrainement d’une durée de cinq jours. "Nous croyons beaucoup à l’ascension sociale par le sport et l'insertion professionnelle par le sport parce qu’il y a des règles, des valeurs, de l’engagement et surtout le respect des autres" a déclaré le maire du Port, Olivier Hoareau dans le communiqué que nous publions au complet (Photo: sly/www.imazpress.com)

Place aux échanges, à la formation, à la détection de jeunes talents, lors du traditionnel Camp RunBall, installé au CSM et au stade Albius.

270 jeunes U13 et U15 (exceptionnellement des U11) dont un groupe de basketteurs de Mamoudzou participent à ce camp d'entrainement de cinq jours. Ils sont encadrés par des techniciens de haut niveau, six entraîneurs professionnels et des internationaux tricolores.

En effet, les parrains et marraines de cette septième édition : Endy Miyem (Bourges) internationale française aux 235 sélections, Sandrine Gruda (ASVEL) 215 sélections et championne WNBA 2016, Vincent Poirier et Petr Cornélie tous deux internationaux Français, ex-NBA évoluant au Réal Madrid sont présents sur le parquet portois aux côtés du coach Guy Prat, directeur du Camp RunBall 2023.

Une conférence de presse s’est tenue ce mardi 4 juillet en présence des joueurs, du maire Olivier Hoarau et des élus du Port, des élus de Mayotte et du président de la Ligue Régionale de basket-ball.

Pour Olivier Hoarau, "le basket est de plus en plus populaire auprès des jeunes. Nous croyons beaucoup à l’ascension sociale par le sport et l'insertion professionnelle par le sport parce qu’il y a des règles, des valeurs, de l’engagement et surtout le respect des autres. Runball, c’est aussi une histoire humaine, faire rencontrer des histoires, de grands champions et ceux qui rêvent de leur emboîter le pas ou qui jouent pour le plaisir. Tout ça fait des souvenirs et ça aussi c’est important dans le parcours de toute une jeunesse portoise et réunionnaise. "

Plus de 30 basketteurs français, des internationaux et d’anciens joueurs et joueuses de NBA, des Kréopolitains (dont la Portoise Zarah Velleyen qui a signé un contrat Pro à Tarbes) seront présents ce samedi dès 18h pour une soirée d’exception.

L’apothéose, sera en effet les deux matchs de gala avec les All stars France filles et garçons ce samedi 8 juillet au Complexe Sportif Municipal.