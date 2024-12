Soutien à Mayotte

Alors que les autorités ne sont pas encore en mesure de faire un bilan des dégâts causés par le cyclone Chido à Mayotte, tous conviennent à dire qu’il sera très lourd. On peut donc craindre le pire (Photo www.imazpress.com)

À nos sœurs et frères mahorais, à nos administrés portois qui, tous, ont des proches à Mayotte, le Conseil municipal et moi-même adressons un message de soutien et d’encouragement.

Je demande aux autorités locales de s’unir pour agir en faveur des sinistrés. Il s’agit d’intervenir avec coordination à laquelle je m’associerai volontiers.

Enfin, je souhaite réaffirmer aux dignitaires mahorais présents au Port, toute notre amitié et que nous serons à leurs côtés pour traverser cette effroyable épreuve.

Courage à tous !

Olivier Hoarau

Maire du Port