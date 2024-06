Ti coque vainqueur du Souffle de l’olympisme

Course de bateaux

Ce dimanche 23 juin 2024 à la Darse de plaisance du de la ville du Port, en hommage à la Journée de l’olympisme, le Club nautique portois a rebaptisé sa course de bateau annuelle "Le souffle des alizés" en "Souffle de l’olympisme" pour l'occasion. Huit bateaux étaient présents sur la ligne de départ, mais c'est l'équipe du Ti coque qui repart vainqueur du challenge. Nous publions ci-dessous le communiqué du Club nautique portois. (Photo :

La régate a débuté par un départ au lièvre, un départ original où un bateau, en l’occurrence Sailfish a été désigné comme "Le lièvre".

Au signal, Sailfish a commencé à ouvrir la ligne à partir du houlographe du Port et la poupe du bateau. Tous les bateaux sont passés entre le houlographe et Sailfish. Une fois tous les bateaux passés, Sailfish a eu le droit de virer.

Les bateaux ont navigué en sortant leur voile jusqu’au houlographe de la Possession, qu’ils devaient laisser à bâbord, à l’entrée de la route du littoral. Le retour s’est fait au près, jusqu’au houlographe du Port avec un vent variable ne dépassant pas les 10 nœuds.

Sur les huit bateaux au départ, tous ont franchi la ligne d’arrivée. Le classement final a vu Ocean drive, dirigé par Bruno Davidsen, se positionner en 1er en temps réel, suivi de J-Nette, puis de Sailfish.

C’est cependant Ti coque, dirigé par Rémi Coumau qui remporte en temps compensé "Le souffle de l’olympisme". Le temps compensé est un coefficient appliqué sur le temps de course à chaque bateau en fonction de ses caractéristiques, définies par le rating qui rebat au final les cartes.

Rémi Coumau, a partagé ses impressions : "c’était une belle journée, avec du vent et un parcours original par rapport aux régates habituelles. Le départ au lièvre, un peu particulier, et la régate dans la Baie de la Possession ont offert un environnement différent, très sympa et très animé".