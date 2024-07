Une structure d'accueil pour les victimes de violences

La Maison des femmes, de la mère et de l’enfant est une structure sans hébergement située à Saint-Paul, dédiée à l'accueil et à l'accompagnement des femmes et des enfants victimes de violences. Ce dispositif régional se concentre sur l'accueil et l'évaluation pluridisciplinaire des victimes de violences intrafamiliales et conjugales. Avec le consentement des victimes, un parcours de prise en charge personnalisé est mis en place, en collaboration avec un réseau de partenaires médico-psycho-sociaux et juridiques. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville du Port (Photo : rb/www.imazpress.com)

Porté par le CHOR dans l’Ouest de l’île et en partenariat avec l’EPSMR, ce dispositif offre un numéro vert pour toute la population de l'ouest :

- N° vert – Antenne Ouest : 0800 008 708

- horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.