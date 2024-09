Visite de la délégation nationale de la CDC Habitat au Port

En ce jeudi 12 septembre 2024, Olivier Hoarau, maire du Port, a accueilli Anne-Sophie Grave, présidente du Directoire de la CDC Habitat, filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations. Au cours de cette visite, en présence des bailleurs sociaux SIDR et SEMADER, la délégation nationale CDC Habitat a pu découvrir la stratégie Habitat et aménagement sur le territoire portois, ainsi que les perspectives des opérations du nouveau programme national de renouvellement urbain et de Samarinda (ex Vieux Murs). Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Le Port)

"La rénovation urbaine sur les quartiers Ariste Bolon et SIDR Haute avancent bien. Il est aussi important d’attirer l’attention des bailleurs sur la qualité des travaux, surtout sur les améliorations à apporter dans les parties communes, sur la résidentialisation. La ville sera vigilante afin que ces réalisations se fassent avec la population et dans intérêt de la population", a souligné Olivier Hoarau.

À Rico Carpaye, une opération de restructuration de 200 logements et commerces rendra toute son attractivité au quartier. La résidence Port 212 fait l’objet d’une requalification globale de 27 logements et des parties extérieures. Par ailleurs, les projets Port 15 et Port 16 représentent la reconstruction de 125 logements. Le projet Port 212 s’attèle à réhabilitation et résidentialisation de 27 logements. Hors périmètre NPNRU, l’opération Samarinda représente la réhabilitation de 32 logements locatifs.

Pour rappel, Le Port fait partie des 6 communes de l’île qui ont signé en 2016 un protocole de préfiguration avec l’ANRU pour élaborer un projet de renouvellement urbain d’intérêt national puis une convention pluriannuelle. L’ANRU finance et accompagne les collectivités et les bailleurs sociaux pour la réalisation de vastes projets de rénovation des quartiers les plus vulnérables. À ce titre, il a été rappelé que le programme ANRU visait la reconstruction de 193 logements et la réhabilitation de 197 logements résidentialisés.

Enfin, le Maire a saisi l’opportunité de cette visite pour identifier les difficultés de certains programmes. Il s’est agi pour lui de demander à ce que les espaces communs ainsi que la réhabilitation des logements soient priorisés.