Visite des élues dans des centres de loisirs du Port

Ce lundi 16 octobre 2023, premier jour des vacances scolaires, les adjointes au maire du Port,Annick Le Toullec, Mémouna Patel et Catherine Gossard se sont rendues à l’école maternelle Henri Wallon qui accueille l'un des centres de loisirs de la commune. "En ce premier jour dans les centres de loisirs, les directeurs et leurs adjoints de même que les 47 animateurs assistés de 24 agents polyvalents font le point sur le programme d’activités et le fonctionnement du centre" indique la mairie du Port dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : mairie du Port)