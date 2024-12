C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons ce jour le décès de Michel Chung-Poo-Lun. Ce fut un camarade militant comme mon père André Thien-Ah-Koon, Ancien Maire, au sein du syndicat des PME de la Réunion SYPMER. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Commerçant à Saint-Louis, homme fidèle et droit, il a beaucoup œuvré pour servir l’intérêt général et en particulier les petits commerçants de la Réunion. Il a été aux côtés de mon père et en même temps que lui membre fondateur du syndicat des PME.



Sa passion d’historien de la communauté chinoise de la Réunion, depuis les premiers engagés à ce jour, est une œuvre exceptionnelle de sa vie et une oeuvre pour laquelle il s’est beaucoup donné.



Nous saluons en lui la mémoire d’un homme toujours à la recherche de l’intérêt général.



Mon père et moi-même, nous nous inclinons avec respect et amitié ; et nous présentons nos sincères et affectueuses condoléances aux membres de sa famille.



Michel merci, adieu et repose en paix.

Patrice Thien-Ah-Koon

Maire du Tampon