Football : un face à face alléchant entre le Saint-Denis FC et la Tamponnaise

Le 7e tour de la coupe de France, qui fait office de finale régionale, mettra aux prises la Tamponnaise et le Saint-Denis FC, dimanche 17 novembre 2923 (18h) au stade Michel-Volnay, à Saint-Pierre, à savoir les deux derniers vainqueurs de cette grand-messe. Le gagnant jouera le 8e tour en métropole le week-end des 9-10 décembre (Photo www.imazpress.com)

C’est une opposition nord-sud. Une rivalité comme on les aime. Entre deux entraîneurs, Jean-Pierre Bade et Fred Bachelier qui s’apprécient. Entre deux équipes qui naviguent dans le haut du classement de la Régionale 1 (la Tamponnaise est 3e, le Saint-Denis FC 4e).

Lire aussi : Bachelier - Bade, histoire d’amitié entre deux entraineurs

Et surtout, entre les deux derniers vainqueurs de la coupe régionale de France. Vainqueurs l’an passé aux tirs au but (6-5) de la Saint-Pierroise, les Tamponnais ont en effet succédé au palmarès de ce 7e tour au Saint-Denis FC qui avait écrasé l’ASC Makes (9-1) en 2021.

Cette année-là, les Dionysiens avaient poursuivi leur chemin jusqu’en 1/32e de finale de la coupe de France, en éliminant au passage Le Canet-Roussillon (N2) au 8e tour, avant de succomber face à Jura Sud (N2) sur le score de 5 à 2.

La Tamponnaise lui avait emboîté le pas l’an dernier en se hissant elle aussi en 1/32e de finale. Après avoir battu Aubervilliers (N3), les hommes de Bade avaient perdu de justesse contre Pays de Grasse (N2) sur le score de 1 à 0.

C’est donc bien deux équipes formatées pour ces matchs couperets de la coupe qui vont s’affronter dimanche (18h) au stade Michel Volnay de Saint-Pierre. Après bien des tergiversations, la Ligue a en effet décidé mercredi de positionner définitivement ce duel nord-sud en fin de week-end.

En espérant que les quatre matches de championnat programmés également dimanche, juste avant à 15h30, ne fassent pas de l’ombre à cette finale en créant un cruel dilemme chez le public, qui ne pourra pas, quoiqu’il en soit, se dédoubler.

Le choix sera cornélien.

Mais, tout de même, cette affiche de coupe devrait séduire. Pour plusieurs raisons. La première, on l’a dit, est qu’elle mettra aux prises les deux derniers vainqueurs de cette compétition régionale.

La deuxième est qu’elle verra s’affronter deux entraîneurs très expérimentés, qui se connaissent sur le bout des doigts pour s’être côtoyés en sélection de la Réunion, Bachelier étant l’adjoint de Bade.

"La Tamponnaise beaucoup plus joueuse"

Ce sont tous les deux des meneurs d’hommes, aux styles différents. Dans notre interview croisée publiée sur le site, Fred Bachelier dépeignait ainsi deux philosophies de jeu éloignées. Lui davantage porté sur l’attaque. Son rival et ami, beaucoup plus tourné vers l’assise défensive, un bloc plus bas, en position d’attente pour contrer.

A la lumière des deux matches qui ont opposé les deux équipes cette année et se sont soldés par deux victoires des Dionysiens (2-1 à chaque fois), Yoann Guichard, le défenseur du Saint-Denis FC, n’est pas certain que la philosophie soit si éloignée que ça.

"J’ai trouvé la Tamponnaise beaucoup plus joueuse cette année que les saisons précédentes, fait-il remarquer. Elle possède en Haddadou, Nedelec ou Bourahim, des joueurs de ballon qui savent en faire une bonne utilisation" dit-il.

"A contrario, si nous aimons pour notre part attaquer, nous savons également jouer… à la façon Tamponnaise, c’est à dire avec un bloc défensif compact. Preuve en est c’est comme cela que nous avons réussi à éliminer la Saint-Pierroise au tour précédent" ajoute-t-il.

Impressions confirmées par Fred Bachelier : "c’est vrai que j’aime le jeu offensif, dit-il. Mais cette année, je nous trouve également solide défensivement, bon dans le replacement à la perte du ballon. On est capable, comme le Tampon, de se remettre très vite en bloc équipe".

- "Faire attention à tous les détails" -

Ira-t-on dès lors vers un match fermé, entre deux équipes très organisées, se méfiant l’une de l’autre ? "Je m’attends à un affrontement serré Il va falloir faire attention à tous les détails. Ne pas rater l’entame de match par exemple sera primordial. Comme éviter les petites erreurs tactiques. Faire attention aux coups de pied arrêtés tamponnais, un domaine dans lequel ils sont très efficaces" Fred confie Bachelier

Jean-Pierre Bade lui, se méfie du trio d’attaquants dionysien Diallo, Bacary, Assoumani. "Ils ont un onze de départ très costaud. Et en particulier, une attaque virevoltante, dotée de belles qualités de vitesse. Il faudra être sur nos gardes. Mais j’ai confiance en l’état d’esprit de mes joueurs. Ils sont bien physiquement et sauront répondre présent" , lâche l’entraîneur tamponnais.

Vendredi, Jean-Pierre Bade avait néanmoins quelques soucis d’effectif. Michel Fontaine (problème à la cheville) et Goho (voûte plantaire) étaient encore incertains. "Ça perturbe nos plans", concluait-il.

Les groupes

Tamponnaise : Lebon, Pétard, Asselin, Wilson, Mamy Gervais, Goho, Sarpédon, Adras, Lauret, E. Payet, Nédélec, Fontaine, Abedi, Tsito, Bourahim, Rivière, Haddadou, M. Payet. Entraîneur : Jean-Pierre Bade.



: Derfla, Ninon, G. Folgoat, Issoufi, Alpou, Guichard, Camara, Vincent, Anilha, Mallard, Attoumani, Boto, Assoumani, Bacary, Diallo, L. Grondin, Q. Folgoat, Opta, E . Grondin.

fp/www.imazpress.com : redac@ipreunion.com