Le Tampon : 25 affaires adoptées en conseil municipal

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce jeudi 28 novembre 2024. À l'ordre du jour, 25 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions suivantes :

• Attribution d’une subvention au Centre Communal d’Action Sociale pour les mois de janvier, février, mars et avril 2025

Chaque année, le soutien de la ville au CCAS se traduit sur le plan financier par l’attribution d’une subvention dite d’équilibre lui permettant d’assurer le financement d’un tiers de ses charges.

• Aménagement de l’entrée de ville - Acquisition de la propriété cadastrée CI n°198 appartenant à Madame Josianne Yvonne Rivière

Dans le cadre de sa politique de structuration urbaine, la commune du Tampon s’attache à améliorer les conditions de circulation et de stationnement, à travers la création de trottoirs, de places de stationnement, la redéfinition du plan de circulation et la requalification des espaces publics. L’augmentation continue de la demande en trafic impose ainsi une évolution de la trame viaire, encore peu développée, pour mieux répondre aux besoins des déplacements.



Le Plan Local d'Urbanisme (PLU), approuvé le 8 décembre 2018, intègre dans son Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) des orientations précises en matière d'aménagement équilibré du territoire. L’objectif est de renforcer le maillage du réseau routier en l'adaptant aux nouvelles logiques d'urbanisation, notamment en matière de mobilité et d'accessibilité et de partage. Ainsi, l'aménagement des entrées de ville constitue une priorité pour améliorer 1' accès à l'agglomération et à ses différents quartiers.



Dans ce cadre, la parcelle bâtie cadastrée CI n°198, située au 6, 6B et 6 Ter rue Marius et Ary Leblond au Tampon, est considérée comme un emplacement stratégique. Elle est située en bordure du giratoire des Azalées, un secteur prioritaire pour la Commune dans le cadre de son projet d'aménagement de l'entrée de ville. Cette acquisition permettra ainsi de maîtriser le foncier sur une zone clé en vue du futur aménagement.

• Gala des champions

La ville a coutume de rassembler chaque année les associations sportives ayant obtenu des titres de champions. Ainsi, lors des différentes compétitions sportives, la ville du Tampon a brillamment été représentée par les associations du territoire.

Afin de mettre à l’honneur ses champions et récompenser leurs efforts et leurs victoires, la Commune souhaite organiser le « Gala des Champions », le samedi 21 décembre 2024 au Théâtre Luc Donat.

• Braderie de livres – Vente de documents exclus des collections du réseau de lecture publique du Tampon

Le réseau de lecture publique du Tampon propose d'organiser une vente publique de livres à destination des particuliers, comme stipulé dans le règlement de la lecture publique approuvé par le Conseil municipal du 26 novembre 2022. Cette vente publique prendra la forme d'une braderie et pourra être reconduite plusieurs fois par an, dans le cadre notamment des opérations « Alon bouj + Ansamb » .



Il s'agit de pouvoir donner une seconde vie à certains des ouvrages éliminés des collections des médiathèques au cours des opérations régulières de « désherbage ». Les ouvrages concernés présentent tous un état physique correct mais un contenu ne correspondant plus à la demande du public en médiathèque.



L'usage de ces documents en médiathèque ayant modifié leur apparence (couverture plastifiée, tampons, cotation...), leur mise en vente ne constitue pas une concurrence avec le marché du neuf ni même celui de l'occasion (librairies du Tampon notamment). La vente sera proposée uniquement à destination des particuliers.

Pour concilier l'esprit de cette braderie, organisée à destination du plus grand nombre, et l'optimisation des recettes, il est proposé d'appliquer la tarification suivante

- 0,50 € par document pour les livres petits formats et CD (possibilité 1€ les 3);

- 1€ par document pour les brochés et reliés + DVD (possibilité 2 € les 3);

- 2 € par document pour les beaux livres.



Les listes de livres vendus seront consultables à compter de deux semaines avant chaque braderie, à la médiathèque centrale (accueil), aux horaires d'ouverture.

• Dérogation au repos hebdomadaire certains dimanches de l’année 2025