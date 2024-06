Le Tampon : 36 affaires adoptées en conseil municipal

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce mardi 25 juin 2024. Le premier conseil municipal dirigé par le nouveau Patrice Thien Ah Koon, élu au poste ce lundi. À l'ordre du jour, 36 affaires qui ont toutes été adoptées. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous (Photo Le Tampon)

• Compte de gestion du receveur municipal pour l’exercice 2023 – Budget principal et budgets annexes



• Approbation du compte administratif de la Commune pour l’exercice 2023 – Budget principal et budgets annexes



En dépit du contexte international et des décisions gouvernementales qui ont émaillé l’année 2023 et ont eu des impacts majeurs sur les finances communales, la situation financière de la Commune du Tampon reste confortable avec une épargne brute et un taux d’épargne respectivement de 24M € (supérieure à celle dégagée en 2022) et de 22,15%, ainsi qu’une capacité de désendettement bien inférieure aux 12 années admissibles et à celle affichée en 2022.

Ces évènements n’ont pas non plus écorné la capacité d’investissement de la collectivité puisque le montant des dépenses d’équipement brut atteint son point culminant depuis le début de cette mandature soit 43,2M€ en 2023 au lieu de 35,5M€ en 2022 et ce, sans avoir eu recours à l’emprunt.



• Fixation des tarifs de la restauration scolaire

La restauration dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires est un service public facultatif géré par la ville et intégré à la politique municipale. La commune du Tampon assure donc la responsabilité de la restauration scolaire de ses 40 écoles publiques et des établissements privés Marthe Robin (école primaire et collège).

Le service de restauration gère six cuisines centrales et une autonome qui ont produit et servi 1 348 674 repas en 2023, pour une moyenne de 9 773 rationnaires par jour. Le prix de revient d'un repas était alors de 6,05 € et la participation des familles aux frais de la restauration représentait 0,98 €/repas sur la base de 138 jours de fonctionnement. A titre indicatif, ce coût unitaire varie en fonction du nombre de jours prévisionnel comptabilisé pour le fonctionnement des cantines, qui oscille entre 135 et 140 jours selon les calendriers scolaires. Pour l'année 2024/2025, il sera de 136 jours.

Il a été proposé au Conseil municipal la fixation tarifaire suivante à compter d'août 2024 :

- Pour les élèves, un montant forfaitaire de 135,00 €, pouvant être facturé annuellement (1 x 135,00 €), trimestriellement (3 x 45,00€) ou mensuellement (9 x 15,00€).

- Pour les enseignants et les autres catégories de personnels intervenants dans les écoles (psychologues, infirmiers, auxiliaires de vie scolaire, personnel administratif...), un montant forfaitaire annuel de 450,00 €, avec une possibilité d'échelonnement en 9 fois 50,00 €, soit un prix unitaire de 3,30 € par repas.

Il est à noter que ces intervenants doivent être en position d'activité et hors congés pour avoir accès aux restaurants scolaires au tarif prévu.

- Pour un repas occasionnel des enseignants et autres intervenants du Tampon ou extérieurs (à titre d’exemples : réunions de travail, formations, etc, organisées par les établissements scolaires, les inspections ou le Rectorat), un tarif unitaire de 5,00 € si celui-ci est pris de façon exceptionnelle.

Il est par ailleurs proposé au Conseil Municipal de moduler la tarification en offrant la possibilité aux parents :

- De régler une participation au prorata des mois de présence dans le cas d’une inscription scolaire en cours d’année sur une école du Tampon.

- De se faire rembourser selon la proratisation définie en cas de radiation de leur(s) enfant(s) de la restauration scolaire ou d’une école de la commune en cours d’année.



• Réalisation d’un centre de secours et d’incendie à la Plaine des Cafres (23e km) – Avenant n°1 à la convention d’acquisition foncière n°22 22 03 entre l’EDF Réunion et la Commune du Tampon

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) a la compétence exclusive de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies et participe, en partenariat avec d’autres services (police, SAMU, etc…), à la mise en œuvre des secours d’urgence aux personnes et à la protection des biens et de l’environnement.

Dans ce cadre, le SDIS dispose de 2 centres d’incendie et de secours sur la commune du Tampon (Tampon centre et Plaine des Cafres). Cependant, le bail concernant les locaux actuels du SDIS n’est pas reconduit, par conséquent le SDIS sollicite auprès de la commune un nouveau site d’implantation.



• Festivités du 14 juillet – Adoption du dispositif d’ensemble



Les Festivités du 14 juillet célèbrent le souvenir des combats de nos anciens, lors de la prise de la Bastille, une des principales victoires de la Révolution Française. Aussi, comme chaque année, la Commune tient à maintenir cette tradition à travers les différentes animations qu’elle organise à cette date. Ces animations seront accessibles gratuitement, de 10h à minuit.

Au programme :

- Défilé des associations du Tampon, suivi d’un dépôt de gerbe au monument aux morts

- Partie récréative dédiée aux enfants

- Concerts, discours officiels,

- Feu d’artifice tiré depuis l’esplanade Benjamin Hoarau

- Bal des Sapeurs-Pompiers, animations musicales (DJ), stands alimentaires



Dans le cadre de cette action, la commune du Tampon travaillera en collaboration avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Tampon 974.



• Fête de la Pomme de Terre et des matériels agricoles – Adoption du dispositif d’ensemble



La 8ème édition de la Fête de la Pomme de Terre et des matériels agricoles 2024 est prévue les 3 et 4 août 2024 de 09h à 18h00 sur le site de Miel Vert.

Avec plus 45 000 visiteurs et plus de 46 tonnes de pommes de terre écoulées pour la précédente édition, il est proposé de reconduire cette manifestation.

La commune du Tampon se voulant être solidaire avec les producteurs qui s'affairent avec force et courage à produire des produits de qualité pour les consommateurs réunionnais, cette manifestation est l'occasion de réunir au même endroit les agriculteurs et des producteurs du terroir ainsi que diverses associations.

Cependant, celle-ci sera réservé uniquement aux planteurs qui ne font pas partie d'une coopérative, sur présentation de justificatif, pour soutenir au mieux les petits agriculteurs.

A cet effet, il est proposé de reconduire cette manifestation le samedi 3 et dimanche 4 août 2024 de 9h à 18h sur le site de Miel Vert. L'entrée est gratuite.



• Florilèges 2024 – Adoption du dispositif d’ensemble



La commune du Tampon offrira à La Réunion sa 40ème édition des Florilèges. Cette manifestation a pour vocation de promouvoir la filière horticole locale et tous ses acteurs. Cet événement se déroulera conjointement sur 3 lieux :

- L’exposition florale dans le parc Jean de Cambiaire,

- L'activité foraine à la Place de la Libération (SIDR des 400) avec ses manèges et attractions,

- La foire commerciale sur l'ensemble de la rue Hubert Delisle et de ses rues adjacentes.

Sur chacun des sites, une programmation artistique est prévue sur des scènes ou dans la rue pour le plus grand plaisir des visiteurs. Les festivités se dérouleront du vendredi 11 au dimanche 20 octobre 2024. À cette occasion, la traditionnelle soirée miss Ville du Tampon se tiendra le vendredi 11 octobre 2024. L'inauguration sera effectuée le samedi 12 octobre à 10 h.