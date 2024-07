Le Tampon : 8ème édition de la Fête de la pomme de terre

La commune du Tampon organise la Fête de la pomme de terre, les 3 et 4 août 2024 sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres, de 9h à 18h. Des stands de restauration et des ateliers culinaires seront disponibles sur place, accompagnés des producteurs. Nous publions ci-dessous le communiqué du Tampon (

Depuis sa 1ère édition en 2015, cette fête connaît un franc succès auprès des Réunionnais.

La vente de pommes de terre est passée de 30 tonnes en 2015, à 52 tonnes en 2023, et ceci en l’espace de 2 jours à chaque fois.

- Les objectifs de la Commune du Tampon durant ce week-end -

Les principales zones de production se trouvent dans le sud, particulièrement sur les communes du Tampon, Saint-Pierre (Mont vert les hauts) et Petite Ile.

La majorité du bassin de production réunionnaise se trouve au Tampon dans les secteurs de Piton Hyacinthe, du Grand Tampon, du Petit Tampon et de Notre Dame de la Paix, où les agriculteurs pratiquent l’alternance des surfaces et la culture de pommes de terre et de prairies.

- Mettre en valeur les produits du terroir

- Valoriser nos agriculteurs à travers leur travail et les soutenir,

- Favoriser la vente directe aux consommateurs

- Faire découvrir de nouvelles variétés de pommes de terre aux Réunionnais

- Différentes variétés cultivées -

Les principales variétés :

- Chair jaune : Soleia, Spunta, Universa, Maiwen, Atlas

- Peau rouge : Rosanna

- Chair violette : Fleur bleue

- Peau bicolore/chair jaune : Blue belle

- Chair blanche : Daifla, Naima, Selena

Les nouvelles variétés présentes ce week-end : Nicola, Yedell.

Les agriculteurs présents ce week-end : Jérome Hoarau, Herbert Lebreton, Emma Lebreton, Josée Robert, Antoine Lebihan, Teddy Lebihan, Jean-Pierre Lebian, Murielle Picard, Anthony Payet, Laura Loude, Lionnel Loude, Jean Philippe Dijoux, Jhonny Lauret.

Un effort a été fait par les producteurs pour amener les pommes de terre à un prix juste et abordable malgré l’augmentation du prix des semences et des engrais. Venir à la fête de la Pomme de terre, c’est aussi soutenir ces producteurs qui travaillent la terre avec passion pour les Réunionnais.

- Élection Mister patate -

L’élection de "Mister Patate" est l’un des temps forts pour nos agriculteurs sur cette manifestation, avec des épreuves qui permettront de déterminer les gagnants, dans chaque catégorie, pour cette année (exemples : la plus grosse pomme de terre récoltée, la plus moche, le meilleur plat, le lancer de botte).

- Possibilité de restauration sur place -

Présence de l’Académie Culinaire de l’Océan Indien tout au long du week-end avec divers ateliers et menus proposés : tarte tatin pomme de terre, massalé pomme de terre, Tian de pomme de terre, gaufre

de pomme de terre, pizza tartiflette.

- La culture de la pomme de terre une culture emblématique des hauts du sud -

La culture de la pomme de terre est restreinte à certaines zones spécifiques de La Réunion. Pratiquée tout au long de l’année, principalement dans les Hauts de l’île, à une altitude supérieure à 700m, deux cycles de production sont généralement réalisés chaque année. Dans les Bas, la pomme de terre peut être cultivée pendant la saison fraîche, de mai à août. On estime que la superficie consacrée à cette culture s’élève à environ 500 hectares, pour une production moyenne annuelle d’environ 10 000 tonnes.

Le cyclone Belal en début d’année 2024 et les fortes pluies ont retardé la plantation de pommes de terre, ce qui a causé des problèmes d’approvisionnement en semences et a eu un impact significatif sur les plantations de pommes de terre. Ainsi, la production de cette année est estimée à 7 500 tonnes.

- Nombre de producteurs -

- En indépendants sur le Sud : environ 250.

- Regroupés en coopératives : 500 producteurs sur Le Tampon et les hauts de St-Pierre, ce qui doit représenter 80 à 90% des producteurs de l’île.

- Il reste environ une centaine sur les autres communes, soit 600 producteurs sur l’ensemble du territoire, en sachant que la surface développée sur une année est d’environ 500 ha.

- Avec environ 10 000 tonnes produites par an, cela fait quasiment 17 tonnes par producteur / par an, en moyenne.