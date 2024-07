Le Tampon à la recherche du futur Mister de la ville

Le samedi 27 juillet 2024 de 14h à 16h30 au pôle municipal 2 à la Plaine des Cafres, la ville du Tampon lance le casting pour l'élection Mister Tampon. Quelques critères sont à respecter et les inscriptions se font par téléphone. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville du Tampon (Photo : rb/www.imazpress.com)

Vous représentez l’idéal masculin créole en incarnant la moralité, l’altruisme, la bienveillance, l’intégrité, le charisme, l’élégance et l’ouverture d’esprit. Participez au casting de Mister Tampon:

- le 27 juillet 2024

- de 14h à 16h30

- au pôle municipale 2 Plaines des Cafres (5 rue Laurent Gonthier)

- Critères -

- être français / 1 m 70 minimum

- avoir entre 17 et 25 ans (à la date de l'élection)

- résider dans la commune du Tampon depuis plus d'un an (toute domiciliation fictive ou fausse déclaration entraînerait une disqualification)

Inscriptions par téléphone au :

- 0693 94 60 33

- 0262 57 87 90

De 500 euros à 3.000€ à gagner pour les 12 candidats retenus.