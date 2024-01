Le Tampon : Miel Vert bat son plein à la Plaine des Cafres

Depuis ce vendredi 5 janvier 2024, la 40ème édition de Miel Vert bat son plein à la Plaine des Cafres. La population est invitée à découvrir le monde agricole local avec ses éleveurs et producteurs, les forains, les artisans…jusqu’au 14 janvier prochain (Photo sly/www.imazpress.com)

La foire agricole fête cette année ses 40 ans. Pour l'occasion, de - très - nombreuses activités ont été programmées pour cette fête qui va durer neuf jours au total, en pleine période des vacances d'été. Retrouvez tout le programme ici.

"C'est un moment de grande responsabilité, on mesure le chemin parcouru. Nous sommes partis d'une agriculture de subsistance, aujourd'hui dans sommes dans une agriculture de développement" explique André Thien Ah Koon, maire du Tampon. "Nous sommes désormais la première commune dans le domaine frutier, de l'élevage, du lait...Tous les axes de développement que nous avons mis en place ont répondu aux attentes" estime-t-il.

"La première fête a été motivée par une fête locale, aujourd'hui c'est une plateforme pour tous les agriculteurs de La Réunion. La Chambre d'agriculture est présente sur l'événement, cela prouve bien que Miel Vert répond aux attentes de la population."

Comme chaque année, de nombreux artistes ont été conviés à la fête, de La Réunion mais aussi de partout en France. Dès samedi, les spectateurs ont pu (re)découvrir Kaf Malbar, DJ M'sy ou encore Imen Es.

Sensey, MC Box, Says'Z et Ronisa se produiront vendredi 12 janvier, et Alaza, Sika Rlion, Jahyanai King et Blaiz Fayah seront sur scène le 13 janvier.

Horaires et accès :

- Dates : du 5 au 14 janvier 2024

- Horaires : 9h à 23h

- Lieu : site de Miel Vert – Plaines des Cafres

Tarif :

- Entrée (accès au parc forain seul) : 2 €

- Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

- Entrée gratuite pour les PMR + 1 accompagnant sur présentation de la carte d’invalidité