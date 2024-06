Augmenter les salaires et plafonner les loyers... les mesures des candidats de la 3ème circonscription

Nous faisons escale dans la 3ème circonscription pour examiner les programmes des candidats pour les élections législatives anticipées. Pour rappel, le premier tour aura lieu le dimanche 30 juin et le second tour le 7 juillet (Photo rb/www.imazpress.com)

Cette commune regroupe les cantons de : Saint-Louis III-Cilaos, Entre-Deux, Saint-Louis II, Le Tampon I, Le Tampon II, Le Tampon III, Le Tampon IV

Selon les chiffres de l'Insee de 2022, 96.040 personnes étaient inscrites sur les listes électorales.

La députée sortante est Nathalie Bassire

Lors de ces élections, ils seront neuf candidats.

- Joseph Rivière/Marie Partula (Rassemblement National)

- Didier Hoarau/Aurore Gigant-Barret (Extrême droite)

- Alexis Chaussalet/Nadine Marée (Nouveau Front Populaire)

- Jean-Eric Theiné /Corinne Bataille (Debout La France)

- Monique Benard/Rémy Bourgogne (DVD)

- Nicolas Legentil/Sonia Lebreton (Extrême gauche)

- Antoine Fontaine/Geneviève Lalevée (Régionalistes)

- Nathalie Bassire/Ibrahim Moulan (Liot)

- Jean-Jacques Vlody/Isabelle Pitou (Divers gauche)

- Augmenter les salaires et les retraites -

"Revaloriser le RSA, le Smic, l'AAH, proposer des revenus étudiants avec un minimum de 800 euros par mois, augmenter le salaire net de tous ceux qui gagnent moins de 2.000 euros par moi", voilà la liste des propositions de Nathalie Bassire.

La candidate sortante qui souhaite également "exonérer d'impôts et charges les heures supplémentaires et les primes".

Nathalie Bassire veut aussi baisser les impôts sur le revenu pour tous, les supprimer pour les moins de 30 ans, plafonner les prix des carburants, du gaz, de l'électricité, encadrer les prix des biens et services de première nécessité.

Elle souhaite également augmenter les petites retraites avec un minimum de 1.100 euros par mois. Une revalorisation que souhaite également Jean-Jacques Vlody.

Le RN également veut soutenir le pouvoir d'achat en baissant les factures d'électricité, de gaz ou encore de fioul explique Joseph Rivière dans son programme.

Jean-Eric Theiné souhaite également l'indexation sur l'inflation des retraites et des salaires et même une hausse du salaire de 8% soit "un 13ème mois grâce à la baisse des charges salariales".

Didier Hoarau exige lui de la transparence sur les prix et l'encadrement des marges des bénéficiaires.

Pour Alexis Chaussalet, la lutte contre la vie chère doit passer par le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Il compte également voter en faveur d'un Smic à 1.600 euros et la revalorisation des minimas sociaux, ainsi qu'une retraite avec une pension minimum garantie pour tous.

Monique Bénard veut faire appliquer la loi Lurel dans la lutte contre les abus des monopoles et l'octroi de mer. Mais également la création d'une agence de lutte contre la pauvreté.

Une lutte contre la vie chère également au programme de Nicolas Legentil qui prône une augmentation des salaires, des pensions et des allocations en fonction de l'inflation.

- Plus de logements et des loyers plafonnés -

La Réunion manque de logement et pour ce faire, les candidats proposent de construire des logements sociaux et étudiants en nombre suffisants pour Nathalie Bassire. Tout en permettant l'accession à la propriété au plus grand nombre.

Lutter contre la hausse des loyers et l'insalubrité croissante est également le mot d'ordre d'Alexis Chaussalet.

Didier Hoarau souhaite lui un plafonnement des loyers, "conformément aux recommandations de la Cour des comptes".

- Des mesures en veux-tu en voilà -

Pas de logement, pas de pouvoir d'achat… mais du thermalisme à Cilaos pour Monique Bénard et son suppléant.

Une candidate qui évoque également la préservation de nos ressources naturelles, du multiculturalisme ainsi que notre histoire locale.

Jean-Jacques Vlody a lui déclaré dans son programme, vouloir lutter pour la suppression des embouteillages.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com