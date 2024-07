Législatives : ces candidats (honteusement) sans filtre ni limite

Dans l'Hexagone, médias de gauche, indépendants et petites rédactions s'affairent à débusquer les candidatures lunaires que l'extrême-droite soutient. Antisémitisme, homophobie, racisme, violences, ou tout simplement incompétences : si les enjeux n'étaient pas si importants, on en rirait presque. Nous vous proposons ce jeudi 4 juillet 2024 un rapide tour de France des candidatures d'un parti qui a, malgré son image lissée, toujours les mêmes idées.

• Antisémitisme



L'information a été reprise partout, au point où la candidate a dû se retirer du second tour : arrivée troisième dans la 1ère circonscription du Calvados, Ludivine Daoudi a abandonné le second tour après la publication d'une photo d'elle portant une casquette de sous-officier de l'armée de l’air du IIIe Reich, décorée d'une croix gammée.

Philippe Chapron, délégué départemental RN, a estimé sur France Bleu qu'il ne s'agissait que d'une photo "mauvais goût", mais l'investiture lui a finalement été retirée.

"Le retrait de cette candidature est une belle victoire, plusieurs sources qui ont connu Ludivine Daoudi, notamment une ancienne amie, nous ont envoyé cette capture d’écran Facebook, ses réseaux sociaux ont été nettoyés depuis", a déclaré à l’AFP Emma Fourreau, candidate NFP dans la même circonscription.



A noter que Ludivine Daoudi est aussi membre du Parti de la France, révèle Streetpress. Un parti antisémite et pétainiste.



Le 19 juin, sur X-Twitter, le président du parti Thomas Joly se vantait que "deux militantes du Parti de la France" étaient "parvenues à passer sous les fourches caudines de la commission d’investiture du RN", rapporte le média. Reste à savoir qui est la deuxième candidate.

Dans la 4ème circonscription de l'Essone, on peut aussi citer le candidat Jérôme Carbriant qio tenu entre 2012 et 2014 un blog, qu'il a depuis supprimé, où il publiait des articles célébrant le "génie des descendants des Aryens", faisant écho aux théories d'un complot mondial juif, rapporte l'Humanité. Il a par ailleurs assuré que "le pédéraste a raté un stage de la sexualité, a en lui un manque".



• Racisme

Le procureur de la République a été saisi ce mercredi 3 juillet 2024 après des propos jugés "racistes" du député RN sortant de l'Yonne, Daniel Grenon, qui a estimé que les Maghrébins "n'ont pas leur place dans les hauts lieux".

"Des Maghrébins sont arrivés au pouvoir en 2016, ces gens-là n'ont pas leur place dans les hauts lieux", a déclaré M. Grenon, en tête au premier tour des législatives, avec 40,4 % des voix, dans la 2e circonscription de l'Yonne.

Dans un communiqué, Daniel Grenon a assuré que cette citation était "erronée" et ne reflétait "en rien (sa) pensée ni (ses) paroles". Le candidat RN assure avoir dit : "Des Maghrébins binationaux comme Najat Vallaud-Belkacem sont arrivés au pouvoir et c'est très bien, mais ils n'ont pas leur place dans certains postes en hauts lieux du fait de leur binationalité qui peut poser un problème d'allégeance."

L'Yonne républicaine, qui dispose de plusieurs enregistrements du débat, assure cependant qu'il ne s'agit pas là des mots prononcés, maintenant la citation qui a suscité de vives réactions

Dans la même veine, Roger Chudeau, député sortant du Loir-et-Cher, a affirmé que les postes ministériels ne peuvent pas être confiés à des double nationaux. Dans son viseur, l’ancienne ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem, qui aurait "détruit le collège public" et aurait "voulu instituer au CP des cours d'arabe".



D'après Libération, Marie-Christine Sorin, candidate RN de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées, a elle estimé sur X (ex-Twitter) que "toutes les civilisations ne se valent pas" et que certaines "sont juste restées au-dessous de la bestialité dans la chaîne de l’évolution". Elle a par ailleurs regretté ne pas pouvoir dire à Prisca Thevenot, porte-parole du gouvernement d'origine Maurice de "retourner sur son île sans être taxée de racisme".

• Homophobie

Dans la 5ème circonscription des Yvelines, Jacques Myard est épinglé pour son homophobie par StreetPress. Comparant l'homosexualité à une "perversion sexuelle", il reproche aux personnes LGBT+ d'être "devenu un lobby, une secte, de pratiquer le terrorisme intellectuel".

• Anti-IVG

Si Marine Le Pen assure que son parti ne s'oppose plus au droit à l'IVG, ce n'est pas forcément vrai concernant ses candidats. En Haute-Marne, dans la 1ère circonscription, le candidat Christophe Bentez estime par exemple que le droit à l'IVG est un "génocide de masse" rappellait le JDD en 2022. "Laure Lavalette, réélue dans le Var dès le premier tour, signait en 2014 un texte, exhumé par Libération, demandant à "abroger, à terme, le droit à l’avortement"" ajoutait le média.

Mathilde Paris, en lice dans la 3ème circonscription du Loiret, qualifiait elle en 2014, l'avortement de "crime contre l'humanité" semblable à ceux commis au nom de "l'idéologie nazie".

• Séquestration avec arme (!)

Annie Bell, qui se présente pour le Rassemblement national (RN) en Mayenne et s’est qualifiée pour le second tour des législatives, a été condamnée à de la prison ferme en 1995 pour une prise d’otage à main armée dans une mairie du département, a révélé mardi la presse locale.

En effet, Annie Bell et son mari ont, le 5 janvier 1995, séquestré pendant trois heures et sous la menace d’une carabine le secrétaire général de la mairie d’Ernée (Mayenne). Cette femme, qui portait à l’époque le nom de son époux, Jaccoud, s’était enfermée dans le bureau du secrétaire général "à l’issue d’une bousculade".



Un coup de feu, qui n’avait pas fait de victime, avait même été tiré par cette femme, avaient précisé les gendarmes à l’AFP.

A noter qu'en dehors de ce coup d'éclat, Annie Bell a aussi laissé un mauvais souvenir au Secours Populaire. Elle et son mari "s'étaient engagés dans le bénévolat associatif, notamment au comité d'animation des Fourches puis au Secours populaire. Après leur passage de quelques mois aux commandes de ces associations, leurs successeurs avaient constaté de larges trous dans les caisses" rapporte le Courrier de Mayenne.

• Les lunaires



Terminons sur les candidats un peu lunaires, aux propos qui flirtent parfois avec la loi mais qui ont surtout l'air de ne pas y comprendre grand-chose.Dans la 1ère circonscription de Mayenne, Paule Veyre de Soras a assuré auprès de France Bleue ne pas être raciste. En effet, elle a "un dentiste musulman" et un "ophtalmo juif".Il y a aussi Thierry Mosca, candidat RN dans la deuxième circonscription du Jura, placé sous curatelle renforcée depuis novembre 2023, selon les informations du Progrès et Mediapart . Contacté par Mediapart, Thierry Mosca a invoqué "un problème d’homonymie" avec une personne qui aurait "le même nom et le même prénom" que lui. Ce que dément Libération.Puis cette candidate Emmie Moons, dans la 1ère circonscription des Vosges, qui estime qu'il faudrait baisser les exigences des études de médecine pour faire baisser le nombre de médecins étrangers en France. "Je pense qu'on peut apprendre sur le tas" a-t-elle lancé. "Il y a des médecins d'autres pays qui viennent nous soigner qui apprennent sur le tas, pourquoi on ne ferait pas pareil ?" s'est-elle interrogée.

On peut aussi citer cette candidate fantôme, qualifiée pour le second tour dans la 2ème circonscription du Loiret. Elodie Babin est en effet arrivée en tête...sans avoir fait la moindre campagne. Pas d'interview, pas de débat, pas de communication, pas de tract avec son visage : rien, si ce n'est l'étiquette RN. "C'est silence radio, elle n'a pas donné suite aux nombreuses demandes de contact formulées par France Bleu Orléans" note le média.

La liste est encore longue, nos confrères ont fait un travail minutieux pour débusquer tous ces profils.



Localement, rien de complètement fou, si ce n'est une pique grossophobe de Jean-Luc Poudroux à Perceval Gaillard ou la répétition en boucle d'une fake news sur le plateau de la 1ère.

On peut aussi citer Christelle Bègue, qui a eu toutes les difficultés du monde à dérouler son programme, et qui ne voit pas de problème à la fin des menus scolaires spécifiques. Selon la candidat, les Malbars et Zarabs pourront toujours "ramener leur viande" à la cantine s'ils ne veulent pas de porc ou de bœuf.



Pas de nazisme ou de racisme, au moins. Ouf ?



