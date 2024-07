Législatives : "les électeurs ne votent plus forcément pour des députés mais pour Marine le Pen"

Après des années de défaites aux élections locales, le Rassemblement national, ancien Front national, réalise sa première réelle percée à La Réunion. C'est la première fois que des candidats aux législatives passent le premier tour. Et ce, dans toutes les circonscriptions. Vote de sanction, nouvelle adhésion aux idées du parti, échec des partis traditionnels ? Christiane Rafidinarivo, politologue et chercheure associée au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPO), nous apporte un éclairage sur la question.

• Comment le RN a-t-il réussi en l'espace de deux ans à passer de 0 à 7 candidats au deuxième tour d'élections législatives ?



C'est une situation inédite à La Réunion, certains candidats pourraient éventuellement l'emporter. Sur les six circonscriptions où la gauche est en tête, il y en deux ou trois où le score est tout de même serré.



Certes, la gauche arrive en tête, mais dans certains cas elle n'a pas une grande avance. Une situation qui peut peut-être s'expliquer par le fait que le front républicain ne s'applique pas en Outre-mer.



Comment l'expliquer ? Premièrement, entre 2022 et 2024, les partis sont devenus des micro-partis. Les grands partis d'autrefois n'existent plus.



Les micro-partis doivent désormais rester très prudents pour se protéger, pour avoir une chance d'avoir des subventions dans l'optique des municipales et des régionales, et ne se positionnent donc pas aussi fortement qu'en Métropole.



L'accélérateur, au niveau local comme national, c'est aussi les mobilisations numériques du parti.



• Comment expliquer le succès de profils jusqu'ici inconnus ?



Du côté de l'électorat, on sait que le RN n'est historiquement pas un parti très important à La Rénion. Ils n'ont pas de grande implantation, mais en termes de communication, le RN a fait sa conquête. Cela a beaucoup fonctionné, surtout au niveau numérique.



La communication politique est intensive sur les réseaux sociaux, et la campagne joue désormais sur le charisme des leaders du parti. Ce ne sont pas tant les candidats qui sont mis en avant au niveau local, mais Marine Le Pen et Jordan Bardella. Cela a beaucoup joué sur les scores du RN aux Européennes et au premier tour des législatives.



Le RN fonctionne historiquement avec des moyens très réduits, de façon pyramidale, tout se passe en haut, et s'appuie sur des bénévoles sur le terrain. Que ce soit au niveau local ou national, des candidats sont inconnus mais font partie de la mouvance plutôt historique.



Les électeurs ne votent plus forcément voter pour des députés mais pour Marine le Pen. Les états-majors politiques ne se sont pas rendus compte de ça, et ne savent donc pas qui ils ont contre eux. C'est un combat titanesque : les candidats locaux se battent pour le local, mais ont contre eux une stratégie national massive du RN.



• Beaucoup parle de ras-le-bol pour expliquer cette percée. Qu'en est-il de l'adhérence aux idées du parti.



Il y a des deux. Aucun parti politique n'a satisfait leur demande politique, cerains se tournent donc vers le RN.



Si on regarde la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon est arrivé très largement en tête au premier tour, tandis que Marine Le Pen est arrivé largement en tête au second tour face à Emmanuel Macron, alors qu'en 2017 La Réunion avait voté pour ce dernier au second tour. On peut dire qu'il y a un vote anti-macronisme.



Est-ce qu'il y a une vraie adhésion ? Concernant les électeurs des Européennes et 2019 et 2022, il y a eu une très faible participation : ce sont des gens qui se mobilisent, et là il est clair que les électeurs RN qui se sont déplacés. Il y a donc une bonne dose de vote d'adhésion.



Est-ce que cela suffit à supposer qu'il s'agit cette fois-ci d'une adhésion au parti ? C'est là où c'est intéressant : pendant longtemps, le RN était persona non grata à La Réunion en raison de ses positionnements xénophobe.



Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opinions positives sur certaines propositions du programme RN, et une acceptance de l'image xénophobe du parti. Le parti a réussi gommer ce côté.



• Quelles mesures séduisent aujourd'hui ?



On peut citer la préférence nationale, mesure phare du parti, qui a attiré beaucoup de monde. Quand on parle d'un gisement d'argent à débloquer, cela attire l'opinion. Ces opinions-là vont se transformer en vote.



Mais le fait est, qu'en réalité, il s'agit d'une mesure anticonstitutionnelle, ce qui fait qu'aujourd'hui le RN rétropédale sur cette proposition.



On se dirige soit vers une déception, soit ils trouveront un moyen de changer la constitution.



• Quel est le profil des électeurs aujourd'hui ?



Il y a quelques années on pouvait dire sans se tromper que le profil type, c'était les classes populaires, plutôt modestes, avec peu de qualifications. Mais sur ce dernier scrutin, il est clair que le RN a réussi à toucher un électorat beaucoup plus élargi dans toutes les catégories.



Est-ce vrai à La Réunion ? Difficile à dire, nous n'avons pas les moyens de sonder à une telle échelle aussi rapidement, il faudra attendre.



Nationalement, les sondages ont des échantillons qui montrent qu'on reste sur des catégories socio-professionnelles basses. Les CSP+ d'êxtreme-droite voteraient plutôt Reconquête au niveau national.



Un gros changement que l'on note cependant, c'est l'électorat féminin.



• Comment le RN les attire-t-il plus aujourd'hui ?



Cela s'explique par le travail de Marine Le Pen. Elle a repris ces dernières années tous les points où le FN était critiqué, et a pris le rôle inverse de ce qu'était son père



Cela efface le côté patriarcal du FN, en multipliant les déclarations sur les droits des femmes, sur la constitutionnalisation de l'IVG.



Cependant, quand on regarde les positionnements du parti, on observe plutôt l'inverse. Le RN s'est positionné contre le remboursement de l'intégralité des soins du cancer du sein, pour le déremboursement IVG …C'est assez renversant.



Il y a un discours que le RN s'efforce de tenir pour élargir son électorat, mais sur le fond les idées changent peu. C'est un effort électoral mais pas programmatique.



Propos recueillis par Imaz Press