Pour clôturer l'année 2023, les Portois et les habitants des communes voisines ont pu profiter, le vendredi 8 décembre 2023, du tout dernier afterwork de l'année autour d'une ambiance festive et conviviale dans les restaurants et bars de la ville du Port. Le DJ Karl Hungus était aux platines afin d'animer la soirée avec ses sets disco-électro. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo d'illustration AFP)