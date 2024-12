Air Austral reprend ses vols vers Mayotte ce mardi 31 décembre

Le premier vol commercial long-courrier d’Air Austral se posera à Mayotte le 1er janvier 2025 à 07h55 en provenance de Paris, annonce la compagnie aérienne dans un communiqué publié ce mercredi 31décembre 2024 (Photo www.imazpress.com)

La reprise de ses vols de et vers l’île aux parfums s'effectura comme suit :

• Reprise du programme Air Austral long-courrier Mayotte-Paris :

Air Austral reprendra son programme nominal depuis Paris à destination de Mayotte ce mardi 31 décembre 2024, et ce au moyen de son Boeing 787-8 qui arbore les couleurs de l’île aux parfums. Décollage prévu du vol UU978 de Paris le 31 décembre 2024 à 20h05 pour une arrivée à 07h55 à Mayotte le 1er janvier 2025.

Dès le mercredi 1er janvier 2025, la liaison Paris-Mayotte sera à nouveau assurée sur la base de son programme initial.

La compagnie tient toutefois à informer sa clientèle que, compte tenu de la situation, des adaptations ont été rendues nécessaires pour permettre la reprise des vols long-courriers Mayotte-Paris.

- jusqu’au 6 janvier 2025, les vols Mayotte-Paris, opérés par Air Austral, feront une escale à La Réunion pour effectuer une relève de ses équipages.

- à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à nouvel ordre, une escale sera effectuée à Nairobi à l’aller comme au retour pour effectuer une relève de ses équipages.

Cette configuration temporaire pourrait entraîner quelques retards opérationnels, mais Air Austral met tout en œuvre pour retrouver une stabilité rapide de son programme des vols de/vers Mayotte, et en minimiser l’impact sur sa clientèle

• Reprise du programme régional d'Air Austral entre Mayotte et La Réunion :

Dès ce mercredi 1er janvier 2025, sur la base de son programme nominal : deux vols Mayotte-Réunion seront opérés en Airbus A220. Le premier vol commercial est prévu le 1er janvier, vol UU272, décollage de La Réunion à 07h00 pour une arrivée à Mayotte à 08h15 heure locale.

A noter que pour des contraintes liées à la barge reliant Petite Terre à Grande Terre, le vol de l’après midi sera avancé. Les passagers impactés seront informés par les équipes d’Air Austral via SMS et/ou Mail.

La compagnie tient par ailleurs à informer ses passagers, qu’en raison de limitation de charge, elle les invite à respecter leur franchise bagage autorisée

Un dispositif de forte affluence mis en place à La Réunion et Mayotte

Air Austral est consciente des besoins urgents de déplacement, elle souhaite toutefois informer sa clientèle qu’un dispositif spécial sera mis en place par les autorités pour leur accès à l’aéroport. P

our garantir une gestion fluide, seuls les passagers munis d’un billet d’avion pour le jour de leur vol pourront accéder à l’aérogare. Un système de filtrage adapté à l’affluence sera mis en place et ce jusqu’à nouvel ordre. Il est par ailleurs fortement recommandé d’anticiper les temps de trajet jusqu’à l’aéroport.

A La Réunion et à Mayotte : Un dispositif spécial a été mis en place pour accueillir, au point de filtrage extérieur, toute personne en possession d’un billet d’avion initialement prévu entre le samedi 14 décembre et le jour J, ou avec une date de voyage à venir, souhaitant se positionner sur la liste d’attente des vols de la journée. Ils seront orientés vers une banque d’enregistrement dédiée.

Attention, à Mayotte il ne sera pas possible d’acheter des billets d’avion directement à l’aéroport de Dzaoudzi.

- A Paris : une banque d’enregistrement dédiée sera ouverte pour réceptionner toute demande de sa clientèle en possession d’un billet d’avion et souhaitant se positionner sur la liste d’attente des vols de la journée. A noter que l’enregistrement des vols Paris-Mayotte fermera exceptionnellement 1h30 avant le départ.

• Lancement des tarifs "Rapatriements" et mesures commerciales exceptionnelles toujours en vigueur

"Consciente de l’impact de cet événement inédit, Air Austral met en place des tarifs Rapatriement" note la compagnie aérienne

Mayotte > Paris ou Paris > Mayotte : 699 euros* l’aller simple avec 2 bagages inclus.

Mayotte > La Réunion ou La Réunion > Mayotte : 199 euros* l’aller simple avec 1 bagage inclus

*Ces tarifs sont disponibles jusqu’au 13 janvier 2025, pour des voyages jusqu’au 31 mars 2025

Air Austral rappelle que, "face à cette situation exceptionnelle", des mesures commerciales spéciales sont appliquées pour tous les passagers ayant des vols de / vers Mayotte :

- modification sans frais pour un report de voyage jusqu’au 28 février 2025 (sous réserve de disponibilité dans la même classe).

- modification sans pénalités pour les voyages reportés au-delà du 1er mars 2025, avec réajustement tarifaire si nécessaire.

- changement de destination possible sans pénalités, avec ajustement tarifaire applicable, dans un délai d’un an après l’émission du billet.

- émission d’un avoir valable un an, remboursable s’il n’est pas utilisé avant expiration.

- remboursement intégral sans frais selon les procédures habituelles.

Toutes ces informations sont à retrouver sur www.air-austral.com

