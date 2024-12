Cyclone Chido : 158 conteneurs partent de La Réunion ce mercredi en direction de Mayotte

Un navire de la compagnie CMA-CGM, réquisitionné par l’État, va réaliser un premier transit de grande ampleur à destination de Mayotte. Il quittera le grand port maritime au Port ce mercredi 18 décembre 2024, avec à son bord 158 conteneurs (Photos rb/www.imazpress.com)

88 conteneurs d’eau, 20 de petits équipements de maison, 15 de matériel de construction, 13 de denrées alimentaires, 7 de véhicules de militaire, 6 de groupage divers, 5 de groupes électrogènes, 2 de bâches, 1 de produits d’hygiène et d’entretien, et 1 de matériel EDF : c'est le matériel que contient le porte-conteneurs quittera La Réunion en direction de Mayotte ce mercredi, pour une arrivée prévue ce dimanche.

"On va déployer un service hebdomadaire jusqu'au mois de février, pour pouvoir assurer la desserte de Mayotte, pour acheminer le plus rapidement possible tout ce qui est matériel de première nécessité", explique la directrice générale de CMA CGM Réunion, Emmanuelle Hoareau. "C'est un bateau adapté pour ce type d'opération : il peut contenir des conteneurs, des engins lourds, du vrac, des palettes...", détaille-t-elle. Ecoutez :

"Trois rotations sont prévues en décembre" avec la société, "en janver il y en aura quatre, et sur février il y en aura cinq", détaille Patrice Latron, préfet de La Réunion. "On entrain de monter en puissance au profit des Mahorais", souligne-t-il.

Le ministre délégué aux Outre-mer, François-Noël, assure que "tout le monde est mobilisé". "Je travaille sur l'outil qui permettre de porter la reconstruction de Mayotte, des propositions ont déjà été faites au Premier ministre", explique-t-il, souhaitant soumettre le texte à l'Assemblée "le plus rapidement possible". Ecoutez :

