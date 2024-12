Chido : les vols Air Austral de et vers Mayotte annulés jusqu'au 21 décembre au moins

Tous les vols Air Austral de et vers Mayotte sont annulés jusqu’au samedi 21 décembre 2024 inclus. Cela fait suite à une actualisation de NOTAM (Message d’information aéronautique délivré par les autorités) de la fermeture de l’Aéroport Marcel Henry de Mayotte aux vols commerciaux (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Nous invitons les passagers impactés par ces annulations à ne pas se présenter à l'aéroport, et à bien vouloir prendre contact avec la compagnie ou leur agence de voyage habituelle pour le suivi de leur réservation. Air Austral reste plus que jamais à leurs côtés et les remercie pour leur compréhension dans cette situation inhabituelle et indépendante de sa volonté", écrit la compagnie aérienne.

- Des mesures commerciales exceptionnelles -

Face à cette situation exceptionnelle, la compagnie a mis en place des mesures commerciales spéciales, applicables pour les passagers ayant des vols de / vers Mayotte jusqu’à la réouverture de l’aéroport.

- Possibilité de modification sans frais/pénalités sous réserve de disponibilité dans la même classe de voyage pour un report de voyage jusqu’au 28 février 2024

- Autorisation de modification de destination si le client le souhaite sans pénalité avec réajustement sur le nouveau tarif applicable (si nécessaire) , dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet.

- Possibilité de remboursement sans frais selon les procédures de remboursement habituelles

- Possibilité de mise en avoir la valeur totale du billet. Cet avoir sera valable 1 an à compter de sa date d’émission. Il est à réutiliser sur les vols opérés par Air Austral.

Cet avoir sera remboursable au bout d’un an s'il n'est pas utilisé avant sa date d'expiration, la demande de remboursement devra se faire un jour avant sa date d’expiration.

- Air Austral mobilisée pour Mayotte -

Air Austral se mobilise aux côtés des autorités et de l’Etat pour déployer les moyens nécessaires et apporter sa contribution de solidarité à chaque fois que les besoins se feront ressentir. Air Austral est en mesure d’allouer plus d'un tiers de sa flotte à Mayotte pour assurer ces opérations et sera en mesure de le faire jusqu'à vendredi 20 décembre si nécessaire et sans doute au-delà.



Plusieurs vols vers Dzaoudzi-Pamandzi depuis Paris et Saint-Denis de La Réunion vont être effectués chaque jour pour le compte du gouvernement. Les premiers ont débuté le lundi 16 décembre 2024 et ont permis de transporter des pompiers secouristes et militaires sur place, et de rapatrier certains patients en urgence médicale à La Réunion.

Un Boeing 787 est arrivé à La Réunion en provenance de Paris, transportant une centaine de secouristes et du fret indispensable.

Deux Airbus A220 sont déployés chaque jour depuis le mardi 17 décembre 2024 pour transporter des renforts notamment des pompiers-secouristes et des militaires sur place.

Un ATR de sa filiale Ewa-Air est déployé chaque jour pour permettre entre autres le rapatriement sur La Réunion de personnes malades.



"La compagnie met non seulement ses avions mais aussi toute son expertise technique et sa connaissance des contraintes spécifiques de la piste de Dzaoudzi à disposition pour faciliter les évacuations sanitaires (EVASAN) et répondre aux besoins logistiques lies à la crise que traverse Mayotte", indique Air Austral.



La compagnie tient "à souligner l’implication sans faille de tout son personnel mobilisé jour et nuit depuis plusieurs jours. Des opérations bien encadrées qui sont rendues possibles grâce à leur professionnalisme et leur engagement remarquables".