L’Aéroport Roland Garros fait un don de 80 000€ à la Croix-Rouge "pour la reconstruction de Mayotte"

L'Aéroport La Réunion Roland Garros a remis un don de 80 000 € à la Croix-Rouge française, "dans le cadre de son engagement en faveur de la solidarité régionale et du soutien aux populations en difficulté", selon les mots de la direction de l'Aéroport. Cette contribution "vise à soutenir les efforts de reconstruction et d’aide humanitaire à Mayotte, durement touchée par des catastrophes récentes". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Kwezi)

Cette initiative s’inscrit dans les valeurs fondamentales portées par l’aéroport, qui, en tant qu’acteur majeur de la région océan Indien, entend renforcer les liens de fraternité et de coopération entre les territoires voisins.

Lors de la remise du chèque au centre d’hébergement d’urgence à Duparc, Christian Fouyer, Président par intérim de l’Aéroport La Réunion Roland Garros, a exprimé son soutien à la population mahoraise :

"Nous sommes profondément attachés à la solidarité entre les îles de notre région. Ce don de 80 000 € reflète notre volonté d’apporter une aide concrète et immédiate à Mayotte pour la reconstruction des infrastructures et le bien-être des familles touchées. Nous sommes confiants que la Croix-Rouge saura utiliser ces fonds de manière efficace et ciblée."

Georges Faubourg, Président de la délégation territoriale de la Croix-Rouge française, a chaleureusement remercié l’aéroport pour cette contribution significative : "Ce geste de générosité est une source d’espoir pour les habitants de Mayotte. Grâce à l’engagement d’acteurs comme l’Aéroport de La Réunion, nous pouvons continuer à intervenir sur le terrain pour accompagner les populations dans leur processus de résilience et de reconstruction."

Ce don s’accompagne d’un renforcement des ressources logistiques autour du pont aérien mis en place entre La Réunion et Mayotte. L’Aéroport Roland Garros mobilise ses capacités pour faciliter les transbordements de fret et l’acheminement des équipements et fournitures humanitaires.