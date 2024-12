Mayotte : la Banque alimentaire des Mascareignes lance un appel à la solidarité

Face à la catastrophe causée par le cyclone Chido à Mayotte, la Banque Alimentaire des Mascareignes (BAM) a expédié 50 tonnes de produits essentiels en partenariat avec des entreprises réunionnaises. Une solidarité qui "doit se poursuivre grâce aux dons financiers indispensables pour renouveler les stocks et accompagner durablement les populations sinistrées", appelle la BAM (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Dès ce mercredi, 50 tonnes de produits de première nécessité seront expédiées depuis La Réunion vers Mayotte. Ces envois, comprenant des denrées alimentaires et des biens essentiels, s’inscrivent dans une opération d’urgence humanitaire coordonnée avec la préfecture de Mayotte.

"Pour rendre cette mobilisation possible, la BAM a lancé un appel aux dons auprès des entreprises réunionnaises, qui ont répondu avec une solidarité exceptionnelle. Des acteurs majeurs comme la Fondation Crédit Agricole, GBH, Nutricia Danone, Soboriz, Réunimer et bien d'autres, ont contribué généreusement afin que ce premier chargement soit le plus conséquent possible", détaille la BAM.

"Cependant, cette solidarité ne pourra s’arrêter à ces premiers gestes. Les conséquences du cyclone sont profondes et nécessiteront des mois de mobilisation pour soutenir les habitants dans leur reconstruction", souligne-t-elle.

- Un appel urgent aux dons financiers -

La Banque Alimentaire des Mascareignes appelle à la générosité de tous, particuliers, entreprises, structures publiques, pour assurer le renouvellement des stocks et permettre l’envoi d’une aide continue.

"La Fédération des banques alimentaires a mis en place une page Sure et sécurisée dédiée à une collecte. Tous les dons seront donc bien fléchés vers Mayotte. Chaque euro compte : les dons financiers permettront non seulement de répondre aux besoins immédiats mais également de poser les bases d’un accompagnement durable pour Mayotte", écrit-elle.



Vous pouvez faire un don sur ce lien.