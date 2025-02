Alerte violette : plus personne ne sort !

Le préfet de La Réunion a déclenché le niveau d’alerte violette, le plus haut niveau, à 9 heures ce vendredi 28 février 2025 et jusqu’à nouvel ordre. Cela implique un confinement strict de l’ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité et tous les agents mobilisés à la gestion de crise (seuls autorisés à se déplacer sous l’alerte rouge). Toute circulation est formellement interdite pour quelque cause que ce soit et jusqu’à nouvel ordre (Photo : rb/www.imazpress.com)

La population est informée que, durant cette phase, il n’y plus de possibilité de secours immédiat.

Durant cette phase, il est expressément demandé à la population de respecter les consignes suivantes :

- Ne sortir sous aucun prétexte et attendre impérativement les consignes des autorités ;

- Se tenir éloigné des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris ;

- Rester calme et à l’écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles ;

- Se préparer à des coupures du courant électrique, de réseaux de communication et d’eau potable.

L’alerte violette couvrira le passage de l’œil du cyclone, une zone de calme relatif situé au centre du cyclone. Il ne faut pas se laisser tromper par l'amélioration temporaire des conditions météorologiques et rester confiné.

Rappel, tant que la situation météorologique le permet, toute personne dont l’habitation n’est plus sûre doit chercher refuge au plus près de son domicile, rester le moins possible dehors et appeler les secours si cela est nécessaire.

Les centres d’hébergement conservent des capacités d’accueil. Les listes, par arrondissement, est disponible sur https://www.reunion.gouv.fr/Actualites/Cyclone-Garance/Les-centres-d-hebergement

- Cellule d’information du public -

Pour répondre aux différentes interrogations de la population, la cellule d’information du public (CIP) est activée pour répondre aux interrogations de la population, en dehors de toutes urgences au 09 70 80 90 40.

Pour toute question liée à la crise cyclonique.

