Coup de fraîcheur sur La Réunion : des températures maximales remarquablement basses

Pas plus de 15,3 degrés à Cilaos

Suite au passage du front froid de vendredi dernier, le fond de l'air s'est nettement rafraîchi à La Réunion ce week-end du 5 et 6 octobre 2024, "contrastant avec la chaleur précoce de septembre 202", indique Météo France. Par exemple, vendredi le mercure n'a pas dépassé 22,2 degrés à Pierrefonds (-5 degrés par rapport à la normale) et pas plus de 15,3 degrés à Cilaos samedi (-7 degrés/normale). Ce lundi ce seront les nuits qui seront remarquablement fraîches (Photo : www.imazpress.com)

Ce dimanche et lundi (voire encore mardi), "ce sont surtout les nuits qui sont remarquablement fraîches grâce à un ciel dégagé et un vent plus faible (alors que l'ensoleillement en journée favorise une lente hausse des maximales)" assure Météo France.

Ainsi, on prévoit des gelées blanches dans les hauts et une gelée sous abri est possible très localement (0°C voire moins) dans des coins froids comme la Plaine des Chicots où il a fait seulement 0.9°C dans la nuit de samedi à dimanche.

Mais à partir de mardi ou mercredi, "les températures vont progressivement repasser au-dessus des normales", indiquent les prévisions. "Le vent va reprendre de la vigueur en fin de semaine (jeudi ou vendredi) mais les averses devraient rester discrètes."

