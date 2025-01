Matante Rosina prévoit un ciel globalement partagé. Le matin débute sous le soleil mais les nuages prennent le dessus dans l'intérieur et sur les pentes de l'île. Il est fort possible que quelques averses se déclenchent ce jeudi 2 janvier 2025 dans l'après-midi dans les hauts de l'est et de l'ouest. Gardez votre parapluie à portée de main. (photo www.imazpress.com)