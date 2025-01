Ce mercredi 29 janvier 2025, Matante Rosina est rassurée. Il pleut un peu tous les jours. Aujourd'hui, après un ciel bleu au lever du jour et une matinée bien ensoleillée, le ciel va se couvrir et des averses devraient se produire un peu partout sur La Réunion. Parfois, les pluies seront de bonne intensité. Il est possible d'entendre quelques coups de tonnerre. Le temps est lourd et humide. La chaleur est donc plus pesante. (photo www.imazpress.com)