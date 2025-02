Ce dimanche 2 février 2025, Matante Rosina observe le vol des papangues et se dit que le temps commence à changer. le matin, c'est plutôt calme mais les premières gouttes vont tomber sur le sud-est avant midi. L’après-midi, la pluie s’installe surtout sur l’est et le sud-est, et elle risque de se renforcer dans la nuit de dimanche à lundi. Le vent aussi se fait plus costaud, avec des rafales jusqu’à 70 km/h à Saint-Pierre et Sainte-Marie. (photo www.imazpress.com)