Quelques gouttes et beaucoup de soleil

Voici ce que voit Matante Rosina dans sa tasse de café ce mardi 10 décembre 2024. Dès le lever du jour, quelques gouttes pourraient tomber sur le sud sauvage et Sainte-Rose mais le soleil finit par pointer le bout de son nez et de s'accrocher. Plus tard dans la matinée, les nuages s'invitent dans les Hauts et notre Matante prévoit quelques petites averses surtout à l'intérieur de l'île. Elle vous prévient vous aurez encore très chaud aujourd'hui. Bon rien de plus normal en été. (photo www.imazpress.com)