Pour Matante Rosina, le matin de ce mardi 15 octobre 2024 est ensoleillé sur l'ouest et le sud de l'île. Mais dans l'est, quelques nuages vont traîner et un peu de pluie pourrait tomber. L'après-midi, le ciel va se charger sur les Hauts avec quelques averses possibles, surtout dans les montagnes. Matante Rosina note un peu de vent du côté des plages. (photo www.imazpress.com)