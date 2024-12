Pour ce mardi 3 décembre 2024, on commence avec un peu de soleil le matin, même si y a quelques averses qui traînent chez Matante Rosina sur la côte est. L'après-midi, ça se couvre un peu plus avec des averses qui apparaissent, surtout sur les hauteurs à l’ouest et au sud-ouest. Les températures ne bougent pas trop. La mer est un peu agitée à l'est, mais ça reste tranquille à l'Ouest. (photo www.imazpress.com)