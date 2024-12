Ce mardi 17 décembre 2024 commence sous les nuages dans l'est d'après Matante Rosina. Et ils ne vont pas rester longtemps malheureusement. Le gazon de Matante Rosina est comme de la paille. Ailleurs, le ciel est bien dégagé. Dans l'après-midi, les nuages décident de s'accrocher sur les mi-pentes de l'ouest et décident de faire un petit tour sur le littoral. Si vous attendez de la pluie, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. (photo www.imazpress.com)