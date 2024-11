Bheki en approche, La Réunion ressent les premiers effets

Matante Rosina annonce un changement de temps pour ce mercredi 20 novembre 2024. La Réunion commence à sentir les effets indirects de Bheki, même s'il reste encore loin. Les nuages se multiplient, les averses deviennent plus frésquentes et parfois soutenues, surtout dans le sud et le volcan. La capitale devrait être épargnée. Matante Rosina transpire déjà ce matin, il faut chaud et humide. Le vent se renforce et peut atteindre les 80 km/h en rafales. Prévoyez un parapluie et un éventail pour la journée. (photo www.imazpress.com)