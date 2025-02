En raison du déclenchement de l’alerte rouge en début de soirée, Kar’Ouest informe sa clientèle que les derniers départs de bus se feront, au plus tard à 16h, ce jeudi 27 février 2025. Kar’Ouest invite ses usagers à prendre leurs dispositions et à se tenir informés via les médias, le site internet et les réseaux sociaux Kar’Ouest (Photo : Sly/www.imazpress.com)