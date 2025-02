Ce samedi 22 février 2025, Matante Rosina à l'ombre de son pied de letchi observe le ciel et elle annonce une matinée agréable avec de belles éclaircies. En revanche, dans l'après-midi, les nuages font faire leur apparition et apportent quelques averses dans les Hauts et sur les versants est. Elle pense qu'il va y avoir beaucoup de vent du côté de Saint-Pierre. (Photo www.imazpress.com)