Pour ce vendredi 13 décembre 2024, Matante Rosina annonce une journée chaude et sèche. La matinée est ensoleillée et dans l'après-midi, le ciel se couvre à mi-pentes. Les sommets et le littoral restent ensoleillés. Le vent est assez virulent du côté du sud sauvage avec des rafales atteignant les 60 km/h (photo www.imazpress.com)