Ce vendredi 18 octobre 2024, Matante Rosina s'attend à de la pluie et des nuages. Les averses vont se concentrer du côté du volcan et dans les Hauts du nord-est. De bonnes pluies sont attendues vers Mare à boue et la Caverne du Four. Dans l'après-midi, la pluie persiste sur Salazie. Il va faire chaud sur le littoral. Dans la soirée, le ciel devrait se dégager. Matante Rosina espère que la pluie s'arrêtera pour les raideurs sur les sentiers de La Réunion. (photo www.imazpress.com)