Vigilance fortes pluies et orages sur la zone ouest de La Réunion à la mi-journée

Ce vendredi 3 janvier 2025, à midi, l'ouest de l'île sera placé en vigilance fortes pluies et orages, informe Météo France. Des averses qui deviennent plus nombreuses l'après-midi et se montrent localement modérées à fortes, en particulier du côté de la Possession, du Port et de la route du littoral (Photo : www.imazpress.com)

Après un beau début de journée sous un soleil généreux, le ciel devient progressivement plus nuageux dans les hauts avant la mi-journée.

L'ouest devrait être en vigilance de 12 heures à 20 heures, d'après Météo France.

Si l'ouest sera sous la pluie, de belles éclaircies subsisteront sur le sud et sud-ouest où le vent est un peu plus sensible.

