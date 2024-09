Orange Business Tour : professionnels et entreprises invités à la 12ème édition

Alors que 2024 est marquée par de profondes transformations digitales, Orange Business accompagne les entreprises de toutes tailles à s’adapter à toutes ces mutations. Les grands sujets concernent : l’évolution des organisations, l’augmentation des débits, le décommissionnement de certaines technologies comme le cuivre ou la 2G, la manière de faire face à l’augmentation des menaces, savoir répondre aux nenjeux environnementaux ainsi qu’exploiter les opportunités de l’Intelligence artificielle générative.

Qu’est-ce que l’Orange Business Tour ?

Créé en 2012, ce rendez-vous permet aux clients et leurs équipes de rencontrer des experts et partenaires sur toutes les questions liées au digital. L’Orange Business Tour offre l’opportunité de développer les relations de proximité de nos clients et partenaires avec les équipes locales.

Quel type d’entreprise et quels métiers sont concernés ?

Destiné aux entreprises de toutes tailles, les dirigeants et les élus sont invités à venir avec leurs collaborateurs : DSI, DRH / Directeurs financiers, Dirigeants, commerciaux. Orange Business leur conçoit des parcours suggérés.

Quel est l’intérêt de participer à l’OBT ?

Les entreprises clientes bénéficient en un seul lieu d’un tour d’horizon de l’ensemble des solutions BtoB qui couvrent plusieurs de leurs problématiques. Ils peuvent surtout découvrir les évolutions et même s’informer sur des points réglementaires qu’ils ont peu le temps d’aborder au quotidien telle que par exemple la loi de finances.

De plus, les visiteurs qu’ils soient clients Orange ou non peuvent exposer des besoins précis et obtenir les avis de nos experts.