Parcoursup 2023: dernières heures pour confirmer ses vœux et finaliser son dossier

À partir de ce jeudi 6 avril, à 23h59, il ne sera plus possible de modifier son dossier sur la plateforme Parcoursup. Les lycéens inscrits ont jusqu'à ce soir pour confirmer leurs vœux et compléter leur dossier. L'heure est aux dernières relectures pour les élèves qui espèrent rendre le meilleur dossier possible afin d'intégrer la formation de leur rêve. Seuls les vœux confirmés seront étudiés par les formations. Un vœu non confirmé ne sera donc ni transmis ni examiné par la formation.

Saisir des vœux, les confirmer, rédiger ses lettres de motivations, consulter sa fiche avenir… La procédure Parcoursup réserve son lot d’étapes à valider.

La première, compléter ou vérifier le dossier général. Relire une dernière fois la page de profil, dossier scolaire (vérifier les notes), contacts, décrire les activités extrascolaires (CV) dans la partie « Mes activités/Centres d’intérêt »

Dans l'onglet « Mes Vœux », les lycéens, étudiants et personnes en reconversion doivent compléter la page Préférences et autres projets. Il s’agit d’une note explicative du projet de cursus pour l’an prochain en cas de refus sur l’ensemble des vœux.



Vient ensuite la partie la plus longue et fastidieuse. Les candidats doivent rédiger, pour chaque vœu, une lettre de motivation « projet de formation motivé » unique et personnelle. Il vous faut aussi vérifier que la fiche avenir associée à chacun des vœux est bien complétée par le lycée.



Une fois que tout cela est passé, vient le moment de la validation des voeux. L'un des moments les plus stressants pour les candidats qui doivent valider leur avenir. Parmi les 10 vœux émis, certains peuvent être abandonnés ou confirmés. Chaque validation est définitive.

Terminé enfin toutes les étapes. Ne reste plus qu'à attendre les réponses à partir du 1er juin.



À La Réunion, selon l'Académie, "près de 90% des lycéens de terminale ont créé un dossier de candidature sur Parcoursup", déclare Michel Muller, chef de la Délégation Régionale Académique à l`Information, à l'Orientation et à la lutte contre le décrochage scolaire.

– Les prochaines étapes à venir –



Prochaine étape le 1er juin avec le début de la phase principale d'admission et les premières propositions d'admission. Les réponses "oui" ou "oui-si" tomberont au fur et à mesure et en continu. Il est absolument impératif de répondre à chaque proposition d'admission en respectant les délais indiqués.

En ce qui concerne la réponse "oui-si", elle signifie que le candidat est accepté dans la formation à condition de suivre un "parcours de réussite" adapté à son profil.

Dès le 1er juin, si un candidat ne reçoit que des réponses négatives de la part de formations sélectives (BTS, BUT, classes prépa, IFSI, écoles, etc.), il est possible de demander un accompagnement individuel ou collectif dans son lycée (ou auprès du

service orientation de son établissement pour un ou une étudiante qui souhaite se réorienter) ou dans un centre d'information et d'orientation (CIO) pour envisager d'autres choix de formation et préparer la phase complémentaire, rappelle Parcoursup.



À partir du 15 juin, la phase d'admission complémentaire sera ouverte. Elle permettra de formuler jusqu'à dix nouveaux vœux dans les formations qui disposeront encore de places. Ces formations seront accessibles depuis le moteur de recherche des formations Parcoursup. Cette phase se tiendra jusqu'au 12 septembre.

Dès le 4 juillet et l'annonce officielle des résultats du baccalauréat, et dès que le candidat aura accepté définitivement une formation, les bacheliers devront alors d'effectuer leur inscription administrative. Dernière étape avant les vacances et la rentrée.

