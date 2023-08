RN2 Sainte Marie/Sainte Suzanne : restrictions de circulation de 20h à 5h cette nuit

Sur la RN2 à Sainte Marie et Sainte Suzanne, dans le cadre de la suite du chantier de création d’une VRTC, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté mer entre les échangeurs les Cafés et Bel Air de 20h à 5h la nuit du jeudi 31 août. Par ailleurs, dans le sens Nord/Est, les bretelles de sortie des échangeurs Ravine des Chèvres, Franche Terre, échangeur Nord de Sainte Suzanne et la bretelle d'entrée de celui de Bel Air seront fermées à la circulation. Une déviation sera mise en place par les voies secondaires.

Attention, à la levée du chantier, la chaussée sera rainurée dans ce secteur (absence de marquage) pendant tout le week-end, il est demandé aux usagers d’être vigilants.