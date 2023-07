Sur les RN102 et RN6 à Saint Denis, pour permettre la suite des travaux de fouille et d’extension de réseaux électriques, la circulation sera interdite dans le sens giratoire Foucque vers giratoire Foucherolles de 20h à 5h la nuit du mercredi 26 juillet. Une déviation sera mise en place par la RN102 et la RN6. Les poids lourds seront déviés par la Rue Victor Schoelcher, Rue du Karting et la RN2.