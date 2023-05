Sur les RN1 et RN3 à Saint Pierre, pour permettre la suite des travaux de renforcement de chaussée, la circulation sera interdite dans le sens montant entre les échangeurs Ravine Blanche et Banks de 20h à 5h les nuits des lundi 15 et mardi 16 mai. Une déviation sera mise en place par l’échangeur Ravine Blanche et les voiries communales.