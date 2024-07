Saint-Pierre organise ses festivités du week-end du 14 juillet

Ce samedi 13 juillet 2024, la ville de Saint-Pierre organise ses festivités du week-end de fête nationale. Pour l'occasion la rue Hubert Delisle et le front de mer seront fermés à la circulation, la circulation sera uniquement réservé aux piétons. Les festivités prendront place dès 9h00 et s'achèveront à 22h00 par le traditionnel feu d'artifice (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le 13 juillet, la Capitale du Sud va célébrer la fête nationale avec un jour d'avance comme à son habitude. Pour l'occasion, le boulevard Hubert Delisle animé et le front de mer sera réservé aux piétons.

Dès le matin de 9H00 à 12H00, des danses et concerts seront organisés par l'office de tourisme, au "carré des artistes", entrée nord du boulevard du front de mer, en amont du marché forain.

Au programme de ce samedi 13 juillet :

- 9H00 : Le groupe de danse KG Crew

- 9H30 : Lancement de la création d'une fresque sur les toilettes publiques avec l'artiste Eric Etang-Sale

- 10H00 : La prestation d'un jeune chanteur qui fait le buzz sur les réseaux sociaux Romain Huang, alias Hyro8974, qui chante en mandarin des airs de reggae maloya

L'après midi est réservée à la traditionnelle fête nationale :

- 16H00 : défilé des militaires, des associations , des pompiers, des anciens combattants et de la police nationale (section motorisée)

- 18H00 : lancement des animations musicales sur la place du Rotary. Le plateau artistique sera relevé avec notamment Olivier Brique, Dryce, Maïko, Clara Roland et d'autres artistes

- 22H00 : Le feu d’artifice , le plus important de l'île, viendra clôturer la fête à 22 heures.

Durant cette soirée des arrêtés ont été mis en place pour le maintien de l'ordre.

De 14H00 à 23H00 : la vente de boisson devra se faire uniquement en gobelet et dans un périmètre de 200 mètres autour des festivités.

Toute la journée du samedi 13 juillet le stationnement sera interdit :

- Sur le parking de la base nautique municipale

- Sur le parking attenant à la base nautique, rue Amiral Lacaze

- Sur le quai nord du port Lislet Geoffroy

- Dans la rue Amiral Lacaze, portion comprise entre le rond-point des TAAF et le boulevard Hubert Delisle

- Sur le boulevard Hubert Delisle côté montagne portion comprise entre la rue Amiral Lacaze et la rue Suffren

- Sur le boulevard Hubert Delisle côté mer portion comprise entre la rue Luc Lorion et la rue Amiral Lacaze