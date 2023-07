14 juillet à Saint-Denis : défilé, pique-nique, concerts et feu d’artifice

Plus que trois jours avant la fête nationale. Ce vendredi 14 juillet 2023, la ville de Saint-Denis célébrera la double identité réunionnaise au Barachois. Au programme de cette journée : défilé militaire, un pique-nique républicain et le traditionnel feu d’artifice. "Saint-Denis souhaite faire vibrer la culture créole de notre territoire tout en rendant hommage au passé de notre nation" a déclaré la municipalité dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo: rb/www.imazpress.com)

Un 14 juillet, où l’Histoire de la France se mêle avec celle de la Réunion, c’est uniquement à Saint-Denis que ça se passe. Un évènement national où patrimoine peï et culture française sont réunis sur un seul et même tableau. En effet, cette année, le chef-lieu a souhaité miser sur la double identité réunionnaise. Saint-Denis souhaite faire vibrer la culture créole de notre territoire tout en rendant hommage au passé de notre nation.

Après le traditionnel défilé, le pique-nique républicain et l’incontournable feu d’artifice, ce sont une ribambelle d’artistes qui prendront possession du Barachois pour un moment festif et inoubliable. Plusieurs DJ et artistes locaux seront présents pour ambiancer Dionysien.ne.s et Réunionnais.e.s !