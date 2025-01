Saint-Denis : après des cambriolages à La Montagne, les forces de l'ordre veulent rassurer

Nouvelle opération conjointe entre la police nationale et la police municipale à La Montagne ce mardi 7 janvier 2025. Il s’agissait de "rassurer" après plusieurs cambriolages en série menés en novembre dernier. Les auteurs ont été interpellés (Photo rb/www.imazpress.com)

​En novembre dernier, plusieurs "raids" avaient été menés sur une dizaine de commerces de La Montagne : en 2 nuits, une pizzeria et une auto-école de Saint Bernard, le golf du Colorado et plusieurs commerces hébergés dans les Ecobox de Ruisseau Blanc – un salon de coiffure et une onglerie notamment – avaient été cambriolés.

La police nationale et la police municipale organisaient ce mardi une opération conjointe "pour rassurer les commerçants et habitants" de ce quartier de Saint Denis, généralement plutôt calme. Une trentaine de fonctionnaires de police ont mené des contrôles routiers entre le 8ème kilomètre, Ruisseau Blanc et Saint Bernard, ainsi que des contrôles d’identité sur réquisition du procureur.

Le commissaire de police Olivier Martinez a tenu à préciser que "deux équipes de deux cambrioleurs ont été interpellées par les équipes de la BAC (Brigade Anti Criminalité) à la suite de ces vols par effraction : une en flagrant délit, après que la vidéo protection d’un commerçant ait donné l’alerte, l’autre lors d’un contrôle de véhicules de nuit".

L’occasion pour le commissaire de rappeler quelques règles de bases : "D’une part, les commerçants ont tout intérêt à se protéger avec un système de surveillance et des protections pour ralentir au maximum les cambrioleurs. D’autre part, si vous êtes victime d’un vol par effraction, ne touchez à rien et faites le 17. La police scientifique peut retrouver des empreintes, donc identifier les auteurs".

- "Il faut rassurer les commerçants" -

Si les deux derniers cambrioleurs appréhendés ont été condamnés à respectivement 3 et 10 mois ferme, les 2 autres sont manifestement en liberté. En effet, les préjudices des cambriolages n’étaient pas élevés : un sèche-cheveux et une tondeuse ici, quelques liquidités dans la caisse, là, mais uniquement des produits pour les ongles de marque.

L’élu de Saint Denis en charge de la sécurité, Gérard Françoise, a cependant tenu à "rassurer" tout le monde : "Voir du bleu, ce n’est pas négatif". L’élu a par ailleurs affirmé : "Saint Denis est une ville sûre. Il n’y a pas de zone de non-droit à Saint Denis".

Si on dénombre seulement 12 cambriolages sur l’année dans le quartier de la Montagne, les cambriolages ont tout de même augmenté de 28% à Saint Denis en 2024 par rapport à 2023. Le directeur de la police municipale, David Charlot, a lui souligné que "ce n’est ni la première, ni la dernière opération conjointe entre police nationale et police municipale. On mène en moyenne 2 GPO (Groupe de Partenariat Opérationnel) par mois. Avec un double objectif : être visible et sentir le pouls des quartiers".



xl/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com